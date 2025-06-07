ЭСК РФС признала правильным решение Кукуяна удалить Касинтуру в матче с «Ростовом»

ЭСК РФС рассмотрела решение судьи Павла Кукуяна удалить с поля полузащитника махачкалинского «Динамо» Эгоша Касинтуру в матче 30-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

Решение было единогласно признано верным. Отмечается, Касинтура использовал чрезмерную силу в единоборстве за мяч с защитником «Ростова» Андреем Ланговичем («Ростов»), совершив интенсивный наступ открытой стопой на ногу соперника. В ЭСК подчеркнули, что действия 27-летнего ангольца угрожали безопасности соперника.

По итогам сезона-2024/25 махачкалинский клуб с 29 очками занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 39 очками финишировал на 8-й строчке.