ЭСК РФС признала правильным решение Кукуяна удалить Касинтуру в матче с «Ростовом»
ЭСК РФС рассмотрела решение судьи Павла Кукуяна удалить с поля полузащитника махачкалинского «Динамо» Эгоша Касинтуру в матче 30-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).
Решение было единогласно признано верным. Отмечается, Касинтура использовал чрезмерную силу в единоборстве за мяч с защитником «Ростова» Андреем Ланговичем («Ростов»), совершив интенсивный наступ открытой стопой на ногу соперника. В ЭСК подчеркнули, что действия 27-летнего ангольца угрожали безопасности соперника.
По итогам сезона-2024/25 махачкалинский клуб с 29 очками занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 39 очками финишировал на 8-й строчке.
Источник: РФС
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|6
|1
|2
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|19
|
3
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|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
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|4
|0
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|
7
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|6
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|
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|
9
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|2
|5
|2
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|11
|
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|9
|2
|4
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|
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|6
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|9
|
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|2
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|8
|
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|9
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|5
|3
|11-18
|8
|
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|Локомотив
|9
|1
|4
|4
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|9
|1
|2
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|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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