Источник: «Зенит» готов расстаться с Луисом Энрике за 35-40 миллионов евро

«Зенит» изучает варианты трансфера нападающего Луиса Энрике, сообщил журналист Пабло Оливейра.

По данным источника, российский клуб готов к переговорам по поводу перехода 25-летнего бразильца. При этом «Зенит» ожидает получить за него 35-40 миллионов евро. Также допускается обмен Луиса Энрике на полузащитника «Ботафого» Данило.

В то же время Луис Энрике поддержал идею возвращения в «Ботафого».

В настоящее время нападающий находится в расположении «Зенита» после участия в чемпионате мира-2026.

Луис Энрике играет за «Зенит» с января 2025 года, его контракт рассчитан до 31 декабря 2028 года.

В сезоне-2025/26 в 34 матчах футболист забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 24 миллиона евро.