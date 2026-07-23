Вендел: «Может быть, играл бы в «Реале», а может, в «Барселоне»

Полузащитник «Зенита» Вендел в интервью «СЭ» ответил на мнение, что мог бы выступать за один из европейских грандов.

— Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» в 2023-м сказал: «Если бы голова у Вендела была занята только футболом, он бы играл в «Реале». Что можешь ответить?

— В футболе возможно все. Может быть, играл бы в «Реале», а может, в «Барселоне». Никто этого не знает. Как я уже говорил, многое в жизни зависит от судьбы. Предпочитаю продолжать спокойно работать и не загадывать наперед. Сейчас я счастлив в «Зените», мне здесь хорошо, я хочу выиграть с этим клубом еще много титулов. Все мои мысли сейчас связаны именно с «Зенитом».

— Осталось ли чувство сожаления из-за того, что прошлым летом не состоялся переход в другой клуб?

— Нет. Это уже в прошлом, — сказал Вендел в интервью «СЭ».

В ноябре 2025 года Вендел продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2028/29. 28-летний бразилец выступает за сине-бело-голубых с октября 2020-го.