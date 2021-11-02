Источник заявил, что владельцы «Манчестер Сити» могут стать акционерами «Спартака»
Шейхи из Эмиратов, владеющие «Манчестер Сити», ведут переговоры с владельцами «Спартака» о покупке акций красно-белых. По данным Telegram-канала Baza, речь идет о приобретении примерно 20 процентов акций клуба.
По словам источников, сейчас в Москве находятся трое английских представителей арабской компании City Football Group. Они уже посетили матч «Спартак» — «Ростов» (игру смотрели в компании генерального директора «Спартака»), а также осмотрели базу и офис клуба. Кроме того, на днях британские менеджеры провели серию встреч с руководителями различных направлений московского клуба.
При этом в самой сделке заинтересованы обе стороны. Для City Football Group РПЛ может стать новым рынком. Для «Спартака» это дополнительные возможности по спонсорам, а также новые средства и единая скаутская сеть. Кстати, о ребрендинге речь не идет (это проговаривалось сторонами отдельно). Если сделка все же состоится, название и брендинг клуба останутся прежними.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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Figa
"Шейхи" Вован и Лексус также согласились купить Лукойл за 10 квадрихрильонов !)))
02.11.2021
Сказо4ник
Спартак, это не только клуб, но и инфраструктура, земля в Москве, работники и тд. Экономический захват. Да и многим не понравится. Рейтинг у Вовы и так низкий.
02.11.2021
hovawart645
А что не так? На дурку бабло срубить! И в чем риск? 20% - это ничего.
02.11.2021
glass99
Годный вброс)))
02.11.2021
Сказо4ник
Я думаю этому не бывать. Президент не позволит. Сейчас не та политическая ситуация в мире, чтобы такие сделки очуществлялись.
02.11.2021
hovawart645
Федун уже озвучивал цену Спартака - лярд евро. Насколько она справедлива? В несколько раз завышена - это точно. Но если шейхи вложат, точнее, просто так выложат 200 млн. евро, наслушавшись Федуна - это будет круче, чем продажа Кокоры в Италию!!!
02.11.2021
richardford
Эти ребята из ми-6.
02.11.2021
Михаил Бондарев
"Источник заявил"...
02.11.2021
ninasuss
Одна бабка возле подьезда сказала....
02.11.2021
DEN777
Тот же источник уже отправил Рассказова в Аугсбур
02.11.2021
Виктор Яхин
Боты от народного достояния набежали))
02.11.2021
Black.list
Вперееееед Спартак:exclamation:?:exclamation:?:exclamation:?
02.11.2021
Кабанчик
Нужен конкурент Газпрому и шейхи смогут это обеспечить
02.11.2021
П_о_в_а_р
Готовьте вазелиний, злопыхатели конебомжовые! Ухаха
02.11.2021
Остров заячий
Были спартаковские шарфы - теперь будут спартаковские красно - белые арафатки.
02.11.2021
hottie
Ну да, щас бы вбухивать бабло в клуб РПЛ. Тем более в такой.
02.11.2021
dir.sorev
после 7-1 даже шейхи заплакали)) результатов нет и приходится поросятнику заниматься мастурбацией
02.11.2021
kot Begemot
Это о балете "Спартак"
02.11.2021
моро_
смешно) кому нужны эти нафталиновые развалины....
02.11.2021
Black.list
Бензозаправке
02.11.2021
Figa
Речь о кинотеатре или ресторане ?)))
02.11.2021
Black.list
Сделка скорей всего на тему нефтяного бизнеса между Шейхами и ЛУКОЙЛом. А пищевик им нахрен не сдался.
02.11.2021
Candramelekh II
Федун пытается пошатнувшуюся репутацию подпереть. Аха-ха-аха
02.11.2021
Береги руку, Сеня!
Говорят, Дюков на каком-то закрытом совещании.
02.11.2021
Йердна Апам
и нах им 20%?они же не чудаки.
02.11.2021
Black.list
А мечеть в Тушино построят?
02.11.2021
SP2
Не а что, мне нравится в принципе! И пусть переезжают. Спартак Доха или Спартак Эль-Кувейт… звучит же!!
02.11.2021
Black.list
Вот он, Великий Сосьос начинается.
02.11.2021
KS
Класс, когда Гвардиолу будут увольнять, есть шанс его в Спартаке увидеть
02.11.2021
Иван Лафройгов
И к делу, товарищи, к делу, к делу. Нам надо сосредоточиться на нерешённых задачах. Архиглавнейшая из них — операция «Шейх». Дело пахнет миллиардом.("На Дерибасовской хорошая погода")
02.11.2021
Береги руку, Сеня!
Коготок увяз - всей птичке пипец.
02.11.2021
SP2
эт да, не сообразил... побьют.. и больно )
02.11.2021
SP2
Не ну реально - во шейхи попали….)) они ж не подойдут Спартаку! 200%!
02.11.2021
vaaldik
Боюсь, что держать шейхов за лошпетов - плохая идея.
02.11.2021
Alexey Bulatov
НЕ ПОМОЖЕТ,ЕСЛИ НЕ ВЫКУПЯТ ВЕСЬ ФК СМ
02.11.2021
Береги руку, Сеня!
Не первое же апреля. Но пофантазировать - уже хоть что-то. А Федуа можно потом будет отлупить? ))
02.11.2021
SP2
деньги с них будут тянуть да и всё... а права голоса не дадут... хорошая идея! ))
02.11.2021
Опять забаненный)))
Источники? Не Шнобель ли?)))
02.11.2021
vaaldik
И что они со своими 20% делать будут? Прибыль со "Спартака" сейчас - как с козла молока. Надо всю систему клуба перестраивать, от мерча до команды и поваров. Кто ж даст то?
02.11.2021
Arkadiy1976
Шейхи не знали, во что вляпались
02.11.2021
SP2
Бедные шейхи! ))
02.11.2021
hant64
А кто будет продавать часть своего пакета, Алекперов или Федун? У них 36 и 32 с какими-то десятыми процента соответственно. Остальной пакет вроде бы раздроблен, и там 20% набрать сложнее будет.
02.11.2021
Кабанчик
О, давно пора, почему только 20%?
02.11.2021