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Источник заявил, что владельцы «Манчестер Сити» могут стать акционерами «Спартака»

18:54
Футболисты «Спартака». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Спартака». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Шейхи из Эмиратов, владеющие «Манчестер Сити», ведут переговоры с владельцами «Спартака» о покупке акций красно-белых. По данным Telegram-канала Baza, речь идет о приобретении примерно 20 процентов акций клуба.

По словам источников, сейчас в Москве находятся трое английских представителей арабской компании City Football Group. Они уже посетили матч «Спартак» — «Ростов» (игру смотрели в компании генерального директора «Спартака»), а также осмотрели базу и офис клуба. Кроме того, на днях британские менеджеры провели серию встреч с руководителями различных направлений московского клуба.

При этом в самой сделке заинтересованы обе стороны. Для City Football Group РПЛ может стать новым рынком. Для «Спартака» это дополнительные возможности по спонсорам, а также новые средства и единая скаутская сеть. Кстати, о ребрендинге речь не идет (это проговаривалось сторонами отдельно). Если сделка все же состоится, название и брендинг клуба останутся прежними.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

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Иван Шитик все материалы автора

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  • Figa

    "Шейхи" Вован и Лексус также согласились купить Лукойл за 10 квадрихрильонов !)))

    02.11.2021

  • Сказо4ник

    Спартак, это не только клуб, но и инфраструктура, земля в Москве, работники и тд. Экономический захват. Да и многим не понравится. Рейтинг у Вовы и так низкий.

    02.11.2021

  • hovawart645

    А что не так? На дурку бабло срубить! И в чем риск? 20% - это ничего.

    02.11.2021

  • glass99

    Годный вброс)))

    02.11.2021

  • Сказо4ник

    Я думаю этому не бывать. Президент не позволит. Сейчас не та политическая ситуация в мире, чтобы такие сделки очуществлялись.

    02.11.2021

  • hovawart645

    Федун уже озвучивал цену Спартака - лярд евро. Насколько она справедлива? В несколько раз завышена - это точно. Но если шейхи вложат, точнее, просто так выложат 200 млн. евро, наслушавшись Федуна - это будет круче, чем продажа Кокоры в Италию!!!

    02.11.2021

  • richardford

    Эти ребята из ми-6.

    02.11.2021

  • Михаил Бондарев

    "Источник заявил"...

    02.11.2021

  • ninasuss

    Одна бабка возле подьезда сказала....

    02.11.2021

  • DEN777

    Тот же источник уже отправил Рассказова в Аугсбур

    02.11.2021

  • Виктор Яхин

    Боты от народного достояния набежали))

    02.11.2021

  • Black.list

    Вперееееед Спартак:exclamation:?:exclamation:?:exclamation:?

    02.11.2021

  • Кабанчик

    Нужен конкурент Газпрому и шейхи смогут это обеспечить

    02.11.2021

  • П_о_в_а_р

    Готовьте вазелиний, злопыхатели конебомжовые! Ухаха

    02.11.2021

  • Остров заячий

    Были спартаковские шарфы - теперь будут спартаковские красно - белые арафатки.

    02.11.2021

  • hottie

    Ну да, щас бы вбухивать бабло в клуб РПЛ. Тем более в такой.

    02.11.2021

  • dir.sorev

    после 7-1 даже шейхи заплакали)) результатов нет и приходится поросятнику заниматься мастурбацией

    02.11.2021

  • kot Begemot

    Это о балете "Спартак"

    02.11.2021

  • моро_

    смешно) кому нужны эти нафталиновые развалины....

    02.11.2021

  • Black.list

    Бензозаправке

    02.11.2021

  • Figa

    Речь о кинотеатре или ресторане ?)))

    02.11.2021

  • Black.list

    Сделка скорей всего на тему нефтяного бизнеса между Шейхами и ЛУКОЙЛом. А пищевик им нахрен не сдался.

    02.11.2021

  • Candramelekh II

    Федун пытается пошатнувшуюся репутацию подпереть. Аха-ха-аха

    02.11.2021

  • Береги руку, Сеня!

    Говорят, Дюков на каком-то закрытом совещании.

    02.11.2021

  • Йердна Апам

    и нах им 20%?они же не чудаки.

    02.11.2021

  • Black.list

    А мечеть в Тушино построят?

    02.11.2021

  • SP2

    Не а что, мне нравится в принципе! И пусть переезжают. Спартак Доха или Спартак Эль-Кувейт… звучит же!!

    02.11.2021

  • Black.list

    Вот он, Великий Сосьос начинается.

    02.11.2021

  • KS

    Класс, когда Гвардиолу будут увольнять, есть шанс его в Спартаке увидеть

    02.11.2021

  • Иван Лафройгов

    И к делу, товарищи, к делу, к делу. Нам надо сосредоточиться на нерешённых задачах. Архиглавнейшая из них — операция «Шейх». Дело пахнет миллиардом.("На Дерибасовской хорошая погода")

    02.11.2021

  • Береги руку, Сеня!

    Коготок увяз - всей птичке пипец.

    02.11.2021

  • SP2

    эт да, не сообразил... побьют.. и больно )

    02.11.2021

  • SP2

    Не ну реально - во шейхи попали….)) они ж не подойдут Спартаку! 200%!

    02.11.2021

  • vaaldik

    Боюсь, что держать шейхов за лошпетов - плохая идея.

    02.11.2021

  • Alexey Bulatov

    НЕ ПОМОЖЕТ,ЕСЛИ НЕ ВЫКУПЯТ ВЕСЬ ФК СМ

    02.11.2021

  • Береги руку, Сеня!

    Не первое же апреля. Но пофантазировать - уже хоть что-то. А Федуа можно потом будет отлупить? ))

    02.11.2021

  • SP2

    деньги с них будут тянуть да и всё... а права голоса не дадут... хорошая идея! ))

    02.11.2021

  • Опять забаненный)))

    Источники? Не Шнобель ли?)))

    02.11.2021

  • vaaldik

    И что они со своими 20% делать будут? Прибыль со "Спартака" сейчас - как с козла молока. Надо всю систему клуба перестраивать, от мерча до команды и поваров. Кто ж даст то?

    02.11.2021

  • Arkadiy1976

    Шейхи не знали, во что вляпались

    02.11.2021

  • SP2

    Бедные шейхи! ))

    02.11.2021

  • hant64

    А кто будет продавать часть своего пакета, Алекперов или Федун? У них 36 и 32 с какими-то десятыми процента соответственно. Остальной пакет вроде бы раздроблен, и там 20% набрать сложнее будет.

    02.11.2021

  • Кабанчик

    О, давно пора, почему только 20%?

    02.11.2021