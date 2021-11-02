Источник заявил, что владельцы «Манчестер Сити» могут стать акционерами «Спартака»

Шейхи из Эмиратов, владеющие «Манчестер Сити», ведут переговоры с владельцами «Спартака» о покупке акций красно-белых. По данным Telegram-канала Baza, речь идет о приобретении примерно 20 процентов акций клуба.

По словам источников, сейчас в Москве находятся трое английских представителей арабской компании City Football Group. Они уже посетили матч «Спартак» — «Ростов» (игру смотрели в компании генерального директора «Спартака»), а также осмотрели базу и офис клуба. Кроме того, на днях британские менеджеры провели серию встреч с руководителями различных направлений московского клуба.

При этом в самой сделке заинтересованы обе стороны. Для City Football Group РПЛ может стать новым рынком. Для «Спартака» это дополнительные возможности по спонсорам, а также новые средства и единая скаутская сеть. Кстати, о ребрендинге речь не идет (это проговаривалось сторонами отдельно). Если сделка все же состоится, название и брендинг клуба останутся прежними.