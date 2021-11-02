Червиченко назвал бредом информацию о покупке «Спартака» шейхами

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможную покупку московской команды арабской компанией City Football Group.

«Бред собачий! Зачем им лезть в Россию? Им нет смысла портить себе имидж. Это бесперспективный вариант для них. «Спартак» им совершенно не нужен. Это очередной вброс, не более того. Саудиты никогда не интересовались нашими командами. Ладно бы еще «Зенит» написали, с ними они хоть какие-то газовые интересы разделяют», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Шейхи из Эмиратов, владеющие «Манчестер Сити», ведут переговоры с владельцами «Спартака» о покупке акций красно-белых. Речь идет о приобретении примерно 20 процентов акций клуба.

По словам источников, сейчас в Москве находятся трое английских представителей арабской компании City Football Group. Они уже посетили матч «Спартак» — «Ростов» (за игрой наблюдали в компании генерального директора «Спартака»), а также осмотрели базу и офис клуба.