Источник: защитник «Спартака» Абена близок к переходу в «Газиантеп»

Защитник «Спартака» Миенти Абена продолжит карьеру в «Газиантепе», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, 30-летний футболист ведет финальные переговоры о трансфере в турецкий клуб. В ближайшее время он пройдет медосмотр.

Абена стал игроком «Спартака» летом 2024 года. В минувшем сезоне он провел семь матчей в РПЛ и пять игр — в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями. Контракт защитника с московской командой рассчитан до июня 2026 года.