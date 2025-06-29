Футбол
29 июня, 13:22

Источник: защитник «Спартака» Абена близок к переходу в «Газиантеп»

Алина Савинова

Защитник «Спартака» Миенти Абена продолжит карьеру в «Газиантепе», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, 30-летний футболист ведет финальные переговоры о трансфере в турецкий клуб. В ближайшее время он пройдет медосмотр.

Абена стал игроком «Спартака» летом 2024 года. В минувшем сезоне он провел семь матчей в РПЛ и пять игр — в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями. Контракт защитника с московской командой рассчитан до июня 2026 года.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.«Спартак» берет Заболотного, Сергеев идет в «Динамо», Тикнизян в Сербии. Таблица трансферов РПЛ

Футбол
РПЛ
ФК Газиантеп
ФК Спартак (Москва)
Миенти Абена
Материалы сюжета: РПЛ: обратный отсчет до старта чемпионата
«Зенит» сохранил лидеров, масштабная селекция ЦСКА, «Спартак» нашел защитников. Таблица трансферов РПЛ
Универсал, спасший команду Халка от вылета и мечтающий об АПЛ и сборной. «Динамо» приглашает Рубенса
«Пари НН» арендовал Олусегуна у «Краснодара»
Футболист сборной США Милевич пока не готов к переезду в Россию
Играл с Мартинсом, забивал «Зениту» и стал звездой лиги 1 в 28 лет. «Краснодар» взял бойца и дирижера
Агент Чернова заявил о возможном уходе защитника из «Спартака»: «Прорабатываем варианты перехода в другой клуб»
  • Konstantin Ivanov

    суринамец с возу всем легче

    29.06.2025

  • zoolord

    Ура! Наконец-то!!!

    29.06.2025

  • zg

    Да там не скауты(хоть они у нас реально те еще),а как я понимаю,личное пожелание главного тренера...:man_facepalming:

    29.06.2025

  • lvb

    "Дохлый карп" всплыл, брюхом кверху)

    29.06.2025

  • Millwall82

    поздравляю мясных. Такую Мукунку (в буквальном смысле) еще надо умудриться найти. Скауты Спартака "гении". Такими игроками конечно не надо засорять чемпионат России, с другой стороны, а кто еще в Россию сейчас поедет( да и школы работают так себе, без международных соревнований сложно стать приличным мастером.

    29.06.2025

  • Patria o muerte

    Transfermarkt:Рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс. Если отдадут чуть выше себестоимости,уже не плохо.

    29.06.2025

  • Садовник

    Кто это?

    29.06.2025

  • zg

    А пару копеек то за него хоть дадут?!:laughing:

    29.06.2025

  • Джон Сильвер

    Встречали без радости,проводим без печали.

    29.06.2025

    • В «Оренбурге» заявили, что готовы вернуться в РПЛ в случае снятия «Торпедо»

    Пивоваров — о возможном трансфере Сергеева в «Динамо»: «Финальной точки нет»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

