Пивоваров — о возможном трансфере Сергеева в «Динамо»: «Финальной точки нет»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о том, как складывается ситуация с возможным переходом форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

Ранее сообщалось, что московский и самарский клубы ведут финальные переговоры по поводу трансфера 30-летнего игрока.

«Это игрок «Крыльев Советов». Финальной точки нет», — приводит «РБ Спорт» слова Пивоварова.

Сергеев вернулся в «Крылья Советов» в сентябре 2024 года. В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах за самарчан во всех турнирах, забив девять голов и сделав три результативные передачи.