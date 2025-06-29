В «Оренбурге» заявили, что готовы вернуться в РПЛ в случае снятия «Торпедо»

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии клуба в следующем сезоне РПЛ.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Торпедо» может покинуть РПЛ из-за скандала о даче взятки арбитру в первой лиге.

«Давайте дождемся официальной информации, пока это только домыслы. Но мы готовы к РПЛ и по составу, и по инфраструктуре хоть завтра. Естественно, мы хотим играть в РПЛ», — сказал Волженкин «СЭ».

21 июня Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды.