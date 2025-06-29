Футбол
29 июня, 13:20

В «Оренбурге» заявили, что готовы вернуться в РПЛ в случае снятия «Торпедо»

Константин Белов
Корреспондент

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии клуба в следующем сезоне РПЛ.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Торпедо» может покинуть РПЛ из-за скандала о даче взятки арбитру в первой лиге.

«Давайте дождемся официальной информации, пока это только домыслы. Но мы готовы к РПЛ и по составу, и по инфраструктуре хоть завтра. Естественно, мы хотим играть в РПЛ», — сказал Волженкин «СЭ».

21 июня Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды.

РПЛ
ФК Оренбург
ФК Торпедо (Москва)
Кирилл Волженкин
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • echo2011

    Никакого бардака в стране нет.Всё идёт по плану.

    29.06.2025

  • Marcus Crassus

    А Оренбург чей фарм-клуб?

    29.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Меньше месяца до старта чемпионата, а они всё состав участников тасуют

    29.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Вряд ли это произойдёт: Торпедо является фарм-клубом народной команды, а неуступчивый Оренбург постоянно выносит КБ в одну калитку )

    29.06.2025

  • spar001

    а я считаю, что это будет правильно... очевидно же, что Торпедо - это Химки 2.0...

    29.06.2025

  • Олег Кн.

    По регламенту в случае снятия команды, её место занимает вылетевшая команда РПЛ. Если ещё одну кому снимут, то её заменит Факел. Таковы правила.

    29.06.2025

  • александр Тарасов

    Если бардак во всей стране, почему футбол должен оставаться в стороне?

    29.06.2025

  • александр Тарасов

    А КОМАНДА каким боком к этому скандалу?

    29.06.2025

  • merniloskut

    Совсем бомжи поганые озверели!

    29.06.2025

  • Вадим Непобедим

    Вторую команду первой лиги снимают. Значит выходит третья команда Черноморец. Его не пускают. Следующая четвертая команда то бишь Урал. Ну а Оренбуог на своем пятнадцатом месте должен сидеть и не рыпаться.

    29.06.2025

  • Marcus Crassus

    Что и следовало доказать. Вся эта история со взяткой чистой воды фуфло.

    29.06.2025

  • Садовник

    Вот именно, пока домыслы

    29.06.2025

  • ViktorDiktor®

    Газовики продолжают портить воздух...и экологию РПЛ, которой в общем-то и нет..так и живем...)

    29.06.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

