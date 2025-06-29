Источник: защитник «Ахмата» Гандри может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Защитник «Ахмата» Надер Гандри может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Africafoot.

По информации источника, интерес к 30-летнему футболисту проявляют саудовский «Аль-Хазм» и еще один неназванный клуб из Саудовской Аравии. Также Africafoot утверждает, что в услугах Гандри заинтересовано московское «Динамо».

Защитник выступает за «Ахмат» с 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гандри в 900 тысяч евро. Его контракт с грозненцами завершится летом 2026 года.