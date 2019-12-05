Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «СЭ» подробности о массовых задержаниях перед игрой 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».

— Задержания нарушителей были запланированными действиями московских и петербургских правоохранительных органов по предотвращению массовой драки днем в черте города за сутки до матча, — сказал источник. — Все задержанные — представители так называемого околофутбола, они были без атрибутики команд. У всех изъят спортивный инвентарь для боев: капы, бинты, маски. Реально задержано порядка 100 человек из Москвы и 20 их Петербурга, остальным удалось скрыться — на стадион они даже не собирались. Кроме того, непосредственно по ходу матча по статье 20.31 Административного кодекса РФ задержаны 8 болельщиков с гостевой трибуны и 17 — с домашних секторов.

Отметим, что данные по количеству задержанных на игре подтвердили в пресс-службе принимающей стороны, ФК «Зенит» это зафиксировал в послематчевом отчете безопасности.

— Одним из задержанных представителей «Спартака» оказался Валерий Бевз — заводящий фан-сектора, — продолжает наш собеседник. — Он инсценировал плохое самочувствие, полиция вызвала скорую помощь, которая доставила Бевза в Мариинскую больницу, откуда он скрылся и уехал в Москву. При этом Бевз проходит свидетелем по уголовному делу о драке, которое длится уже более года: у него было постановление о приводе свидетеля, и он добровольно прибыл в Санкт-Петербург для дачи свидетельских показаний.

Также, по информации источника, все задержания можно расценивать как меры правоохранительных органов в рамках подготовки к обеспечению безопасности международных матчей, которые пройдут в Санкт-Петербурге летом во время Евро-2020, и ничего общего с оскорблениями форварда «Зенита» Артема Дзюбы не имеют — они только создали определенный информационный фон для операции силовиков. (Вячеслав Короткин)

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