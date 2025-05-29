Источник: Заболотный может перейти в «Краснодар»

Нападающий «Химок» Антон Заболотный может перейти в «Краснодар», сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, «быки» активно интересуются возможностью подписания российского форварда.

Отмечается, что «Краснодар» хотел заполучить Заболотного еще в 2021 году до его перехода в ЦСКА.

В этом сезоне на счету 34-летнего нападающего 31 матч во всех турнирах, в которых он забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 750 тысяч евро.