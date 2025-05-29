Вагнер Лав — о российских холодах: «Надевал подштанники, вставлял теплые стельки»

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав рассказал «СЭ», как справлялся с российскими холодами.

«Я нормально справлялся. Конечно, надевал подштанники, делал массаж согревающей мазью, вставлял теплые стельки в бутсы. Поэтому спокойно играл», — сказал Вагнер «СЭ».

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004-го по 2012-й и в 2013 году. За армейцев бразилец провел 259 матчей.