Источник: Вера успешно прошел медобследование перед переходом в «Химки»
Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера прошел медосмотр и в ближайшее время присоединится к подмосковной команде.
«Все документы о его трансфере подписаны. Ждем аргентинца в ближайшие часы в Химках», — приводит Sport24 слова Оленева.
Вера выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. Всего 27-летний аргентинец провел за команду 60 матчей, забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач.
В сезоне-2023/24 «Химки» стали победителями первой лиги и вышли в РПЛ. «Оренбург» занял 12-е место в чемпионате России.
Источник: Sport24
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
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Ростов – ЦСКА
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|20.07
|20:00
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|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
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Ахмат – Краснодар
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|21.07
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
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Пари НН – Рубин
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