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Сегодня, 12:54

Источник: Вера успешно прошел медобследование перед переходом в «Химки»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера прошел медосмотр и в ближайшее время присоединится к подмосковной команде.

«Все документы о его трансфере подписаны. Ждем аргентинца в ближайшие часы в Химках», — приводит Sport24 слова Оленева.

Вера выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. Всего 27-летний аргентинец провел за команду 60 матчей, забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач.

В сезоне-2023/24 «Химки» стали победителями первой лиги и вышли в РПЛ. «Оренбург» занял 12-е место в чемпионате России.

Источник: Sport24
Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Химки
Николай Оленев
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