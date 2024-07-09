Агенты Роши сообщили об отсутствии переговоров по переходу бразильца в «Трабзонспор»
В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, прокомментировали «СЭ» новость об интересе «Трабзонспора» к бразильцу. Ранее об этом сообщил журналист Онур Низамоглу.
«На данный момент мы не ведем никаких переговоров с «Трабзонспором» по Роше. Ничего не знаем о предложении турецкого клуба по нашему клиенту. Сейчас мы разговариваем с ЦСКА о новом контракте», — сказали «СЭ» в агентстве клуба.
Роша выступает в ЦСКА с сентября 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2025 года с опцией продления еще на один сезон. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего защитника в 6 миллионов евро. В прошедшем сезоне бразилец провел 36 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.
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13
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|Химки
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|20.07
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|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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Химки – Динамо Мх
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|20:00
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