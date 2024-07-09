Агенты Роши сообщили об отсутствии переговоров по переходу бразильца в «Трабзонспор»

В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, прокомментировали «СЭ» новость об интересе «Трабзонспора» к бразильцу. Ранее об этом сообщил журналист Онур Низамоглу.

«На данный момент мы не ведем никаких переговоров с «Трабзонспором» по Роше. Ничего не знаем о предложении турецкого клуба по нашему клиенту. Сейчас мы разговариваем с ЦСКА о новом контракте», — сказали «СЭ» в агентстве клуба.

Роша выступает в ЦСКА с сентября 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2025 года с опцией продления еще на один сезон. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего защитника в 6 миллионов евро. В прошедшем сезоне бразилец провел 36 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.