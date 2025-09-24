Кузяев — о переходе в «Рубин»: «Я вернулся на родину. Хочется начать играть и побеждать вместе с командой»

Полузащитник Далер Кузяев поделился своими эмоциями после перехода в «Рубин».

Казанский клуб объявил о подписании футболиста в среду, 24 сентября. Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на сезон-2025/26.

«Эмоции, естественно, положительные! Во-первых, я вернулся на родину. Здесь в Татарстане я родился, в Набережных Челнах. Это мой родной регион. Я очень рад оказаться в этой команде. С главным тренером Рашидом Маматкуловичем я делал свои первые шаги в премьер-лиге. И когда появилась возможность снова с ним поработать, я согласился. «Рубин» показывает очень стабильную и хорошую игру. И мне интересен этот вызов, хочется сделать этот новый шаг», — приводит пресс-служба «Рубина» слова Кузяева.

Также полузащитник ответил на вопрос о том, какие у него ожидания от перехода в казанскую команду.

«Хочется поскорее набрать кондиции, начать тренироваться с командой, потому что довольно много я пропустил. И хочется начать играть, побеждать вместе с командой, приносить очки. Кто знает, нашей команде по силам высокие цели. У «Рубина» есть хорошие шансы», — добавил он.

С 2023 года Кузяев играл за «Гавр». Его контракт с французским клубом завершился в конце июня. В сезоне-2024/25 россиянин принял участие в 13 матчах «Гавра» во всех турнирах, отметившись одним голом.