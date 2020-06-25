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Источник: стали известны футболисты «Оренбурга», заразившиеся коронавирусом

25 июня 2020, 15:01
Джоэль Фамейе. Фото sb.by.
Джоэль Фамейе. Фото sb.by.
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По информации Telegram-канала Sport_Inside, стали известны имена четырех из шести игроков «Оренбурга», чьи тесты на коронавирус показали положительный результат. Это россиянин Тимур Аюпов, португалец Рикарду Алвеш, сенегалец Мамаду Силла и ганец Джоэль Фамейе.

Следующим соперником «Оренбурга» должен стать «Краснодар». Матч «быков» с «Динамо» ранее был перенесен из-за заражения COVID-19 в стане бело-голубых. Матч 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Оренбург» — «Краснодар» должен состояться 27 июня и начаться в 14.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://t.me/Sportinside2013/228

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