Источник: стали известны футболисты «Оренбурга», заразившиеся коронавирусом

По информации Telegram-канала Sport_Inside, стали известны имена четырех из шести игроков «Оренбурга», чьи тесты на коронавирус показали положительный результат. Это россиянин Тимур Аюпов, португалец Рикарду Алвеш, сенегалец Мамаду Силла и ганец Джоэль Фамейе.

Следующим соперником «Оренбурга» должен стать «Краснодар». Матч «быков» с «Динамо» ранее был перенесен из-за заражения COVID-19 в стане бело-голубых. Матч 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Оренбург» — «Краснодар» должен состояться 27 июня и начаться в 14.00 по московскому времени.