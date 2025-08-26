Источник: «Спартак» продлит контракт с Пруцевым и отдаст его в аренду в «Локомотив»

«Спартак» в ближайшее время продлит контракт с полузащитником Данилом Пруцевым, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, соглашение будет продлено до лета 2028 года, после чего 25-летний полузащитник на правах аренды перейдет в «Локомотив».

В июле «СЭ» сообщил, что клубы обсуждали возможный трансфер футболиста.

Пруцев выступает за «Спартак» с января 2022 года. Он провел 114 матчей за красно-белых во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 13 результативных передач. Его нынешнее соглашение с московским клубом рассчитано до июня 2026-го.