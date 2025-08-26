«Динамо» Махачкала и «Динамо» Москва сыграют в чемпионате России 31 августа

«Динамо» Махачкала и «Динамо» Москва сыграют в 7-м туре чемпионата России в воскресенье, 31 августа. Матч примет «Анжи Арена» в Каспийске. Начало игры — в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

31 августа 2025, 20:30. Анжи Арена (Каспийск)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Каспийске. Следить за основными событиями игры «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

После 6 туров чемпионата России махачкалинцы набрали 5 очков и занимают 13-е место в таблице. У бело-голубых — 8 очков и 7-я строчка.

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