«Спартак» и «Локомотив» обсуждают возможный трансфер Пруцева

Как стало известно «СЭ», «Спартак» и «Локомотив» обсуждают возможный трансфер полузащитника красно-белых Данила Пруцева.

25-летний хавбек выступает за красно-белых с января 2022 года. Его контракт с московской командой рассчитан до июня 2026-го.

В прошлом сезоне Пруцев провел за «Спартак» 30 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом и 4 результативными передачами.

По оценке портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро.