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26 августа 2025, 18:17

Бубнов ответил Талалаеву: «Если этот санаторий знает, значит, он там был! Ему там давно уже диагноз поставили!»

Алина Савинова
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву.

Ранее 52-летний специалист после матча 6-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0) заявил, что предложил руководству «Балтики» сделать Бубнову абонемент на матчи калининградской команды и отвезти эксперта подлечиться в профилакторий, чтобы «он мог более адекватно воспринимать футбол».

«Абонемент он мне даст на все матчи «Балтики»... Чтобы я пришел, увидел воочию, как он там валяется в технической зоне. В Балтику надо же лететь? Я летаю только на частных самолетах с женой. Встречать меня надо на Майбахе около самолета, как всех великих встречают. Сидеть я в VIP-ложе должен, а там Губернатор сидит, я же могу с ним и поговорить! Санаторий? Ладно. Если Талалаев этот санаторий знает, значит, он там был! Ему там давно уже диагноз поставили! Я его не трогаю, он мне не нужен вообще, я не знаю, кто он такой!» — сказал Бубнов в эфире «Коммент.Шоу»

Также футбольный эксперт заявил, что сделал рекламу «Балтике».

«Это позволило объединиться всем игрокам, тренерскому штабу, всем болельщикам и руководству «Балтики». Представляешь, что я сделал?! Они бы сейчас на четвертом месте не были», — добавил он.

В мае Бубнов и Талалаев поругались в эфире «Коммент.Шоу». Конфликт начался с того, что эксперт обратился к Талалаеву на «ты», и это возмутило тренера. Позднее между ними возникла перепалка, в ходе которой Талалаев попросил «заткнуть Бубнова», угрожая покинуть эфир.

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Александр Бубнов
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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