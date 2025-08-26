Бубнов ответил Талалаеву: «Если этот санаторий знает, значит, он там был! Ему там давно уже диагноз поставили!»

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву.

Ранее 52-летний специалист после матча 6-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0) заявил, что предложил руководству «Балтики» сделать Бубнову абонемент на матчи калининградской команды и отвезти эксперта подлечиться в профилакторий, чтобы «он мог более адекватно воспринимать футбол».

«Абонемент он мне даст на все матчи «Балтики»... Чтобы я пришел, увидел воочию, как он там валяется в технической зоне. В Балтику надо же лететь? Я летаю только на частных самолетах с женой. Встречать меня надо на Майбахе около самолета, как всех великих встречают. Сидеть я в VIP-ложе должен, а там Губернатор сидит, я же могу с ним и поговорить! Санаторий? Ладно. Если Талалаев этот санаторий знает, значит, он там был! Ему там давно уже диагноз поставили! Я его не трогаю, он мне не нужен вообще, я не знаю, кто он такой!» — сказал Бубнов в эфире «Коммент.Шоу»

Также футбольный эксперт заявил, что сделал рекламу «Балтике».

«Это позволило объединиться всем игрокам, тренерскому штабу, всем болельщикам и руководству «Балтики». Представляешь, что я сделал?! Они бы сейчас на четвертом месте не были», — добавил он.

В мае Бубнов и Талалаев поругались в эфире «Коммент.Шоу». Конфликт начался с того, что эксперт обратился к Талалаеву на «ты», и это возмутило тренера. Позднее между ними возникла перепалка, в ходе которой Талалаев попросил «заткнуть Бубнова», угрожая покинуть эфир.