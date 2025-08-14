Футбол
14 августа, 19:39

Защитник «Локомотива» Морозов назвал Батракова лучшим игроком РПЛ на сегодняшний день

Алина Савинова

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов поделился мнением об игре партнера по команде Алексея Батракова.

«Батраков — красавчик. Все видят его качества, что он дает команде. Посмотрите, три забил «Спартаку» человек. Он стопудово лучший игрок РПЛ на сегодняшний день. Мы ему всем стараемся помогать на поле. Что до его возможного отъезда в Европу, то это лучше у него спросить. Все зависит от того, как он хочет распланировать свою жизнь», — цитирует Морозова Legalbet.

Батраков является воспитанником «Локомотива». За основную команду московского клуба он выступает с 2024 года. В сезоне-2025/26 на счету 20-летнего полузащитника 8 голов в 6 матчах во всех турнирах.

Источник: Legalbet
Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
  • hovawart645

    Все верно Женя говорит! Лёша - лучший! Смена Месси!

    14.08.2025

    • Воробьев, Бабкин и Майга пропустят 5-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

    Источник: «Спартак» предложил 10 миллионов евро за форварда «Фиорентины» Бельтрана
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

