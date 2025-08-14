Защитник «Локомотива» Морозов назвал Батракова лучшим игроком РПЛ на сегодняшний день

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов поделился мнением об игре партнера по команде Алексея Батракова.

«Батраков — красавчик. Все видят его качества, что он дает команде. Посмотрите, три забил «Спартаку» человек. Он стопудово лучший игрок РПЛ на сегодняшний день. Мы ему всем стараемся помогать на поле. Что до его возможного отъезда в Европу, то это лучше у него спросить. Все зависит от того, как он хочет распланировать свою жизнь», — цитирует Морозова Legalbet.

Батраков является воспитанником «Локомотива». За основную команду московского клуба он выступает с 2024 года. В сезоне-2025/26 на счету 20-летнего полузащитника 8 голов в 6 матчах во всех турнирах.