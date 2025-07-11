Представитель Сильянова: «Я не слышал, чтобы «Динамо» сейчас проявляло инициативу»

Представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» высказался о вероятности трансфера футболиста в «Динамо».

«Возможно, интерес сохранился. Но, вы понимаете, что в ситуации, когда не был подписан новый договор, «Динамо» четко обозначило свое ценовое видение этого перехода. Понятно, что после подписания нового контракта, позиция «Локомотива» точно не сдвинулась. Можно даже думать, что она укрепилась. Я не слышал, чтобы «Динамо» сейчас проявляло инициативу. Но и это, скажем так, маловероятно», — сказал Кузьмичев «СЭ».

9 июня Сильянов продлил контракт с «Локомотивом» до 2029 года.

В сезоне-2024/25 24-летний Сильянов забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 37 матчах.