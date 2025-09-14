Источник: «Спартак» пока не начал переговоры по новому контракту с Денисовым

«Спартак» пока не приступил к переговорам о продлении контракта с защитником Даниилом Денисовым, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, в 22-летнем футболисте заинтересованы нескольких клубов РПЛ. Если к зиме красно-белые не договорятся с Денисовым о продлении соглашения, за шесть месяцев до его истечения защитник будет вправе вести переговоры с другими клубами.

Денисов играет за «Спартак» с 2021 года. За это время он провел 124 матча за московскую команду во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 10 результативных передач. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026-го.