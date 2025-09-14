Литвинов считает, что у игроков «Спартака» не было сложностей в матче с «Динамо» после удаления Станковича
Защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что игроки не испытывали сложностей после удаления главного тренера Деяна Станковича за споры с арбитром в матче 8-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).
«У нас большой тренерский штаб, который всегда подсказывает и, думаю, держит связь с Деяном. Всё было так же, как в первом тайме, хуже не стало», — цитирует Литвинова Metaratings.ru.
В протоколе матча указано, что Станкович был удален в концовке первого тайма за «использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра». Также тренер вратарей «Спартака» Бривио Пьерлуиджи получил красную карточку за «выход на поле в момент остановки игры в конфронтационной манере».
Источник: Metaratings.ru
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|
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|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
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|Факел – Локомотив
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|10.10
|19:30
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|11.10
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