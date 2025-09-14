Ливай Гарсия: «Я уже давно голоден до голов. Но наша цель — победа в РПЛ»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о личных целях на сезон.

«Я уже давно голоден до голов. Нападающий всегда хочет забивать. Но мои личные цели на сезон совпадают с командными — это победа в чемпионате. Если получится при этом забивать, будет хорошо», — сказал Гарсия «СЭ».

Гарсия сделал дубль в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2) 13 сентября.

«Спартак» набрал 12 очков и располагается на 7-й строчке. 21 сентября команда Деяна Станковича примет «Крылья Советов» в 9-м туре.