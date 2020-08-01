Источник: «Спартак» отложил объявление о переходе Кокорина из-за трагедии в семье Соболева

«Спартак» отложил объявление о переходе нападающего Александра Кокорина из-за ситуации с Александром Соболевым, утверждает sport24. У форварда красно-белых случилась трагедия в семье: умерла его мать.

Ожидалось, что о трансфере Кокорина будет объявлено сегодня, 1 августа, после истечения срока соглашения футболиста с «Зенитом».

В Twitter клуба появились соболезнования Соболеву.