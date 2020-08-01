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Источник: «Спартак» отложил объявление о переходе Кокорина из-за трагедии в семье Соболева

12:03
Александр Соболев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» отложил объявление о переходе нападающего Александра Кокорина из-за ситуации с Александром Соболевым, утверждает sport24. У форварда красно-белых случилась трагедия в семье: умерла его мать.

Ожидалось, что о трансфере Кокорина будет объявлено сегодня, 1 августа, после истечения срока соглашения футболиста с «Зенитом».

В Twitter клуба появились соболезнования Соболеву.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2020-08-01-spartak-otlozhil-obyavleniye-o-perekhode-kokorina-iz-za-tragedii-v-semye-soboleva

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