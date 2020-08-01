Источник: «Спартак» отложил объявление о переходе Кокорина из-за трагедии в семье Соболева
12:03
«Спартак» отложил объявление о переходе нападающего Александра Кокорина из-за ситуации с Александром Соболевым, утверждает sport24. У форварда красно-белых случилась трагедия в семье: умерла его мать.
Ожидалось, что о трансфере Кокорина будет объявлено сегодня, 1 августа, после истечения срока соглашения футболиста с «Зенитом».
В Twitter клуба появились соболезнования Соболеву.
В нашу команду пришла беда. Скончалась мама Александра Соболева.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 1, 2020
Мы выражаем глубокие соболезнования нашему форварду и его семье.
Саша, мы с тобой! pic.twitter.com/2x3NfwVSWj
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2020-08-01-spartak-otlozhil-obyavleniye-o-perekhode-kokorina-iz-za-tragedii-v-semye-soboleva
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