Источник: Горичан из загребского «Локомотива» близок к переходу в «Пари НН»

Нападающий загребского «Локомотива» Сильвио Горичан может перейти в «Пари НН», сообщает журналист Лоренцо Лепор в своих соцсетях.

По информации источника, клубы договорились о трансфере 25-летнего игрока, но сам футболист пока не согласовал личные условия. Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшее время, если переговоры с форвардом пройдут успешно.

В сезоне-2024/25 Горичан провел за «Локомотив» 35 матчей во всех турнирах, отметившись 6 голами и 4 результативными передачами. Его контракт с клубом из Загреба рассчитан до лета 2027 года.