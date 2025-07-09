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9 июля 2025, 18:10

Источник: Горичан из загребского «Локомотива» близок к переходу в «Пари НН»

Алина Савинова

Нападающий загребского «Локомотива» Сильвио Горичан может перейти в «Пари НН», сообщает журналист Лоренцо Лепор в своих соцсетях.

По информации источника, клубы договорились о трансфере 25-летнего игрока, но сам футболист пока не согласовал личные условия. Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшее время, если переговоры с форвардом пройдут успешно.

В сезоне-2024/25 Горичан провел за «Локомотив» 35 матчей во всех турнирах, отметившись 6 голами и 4 результативными передачами. Его контракт с клубом из Загреба рассчитан до лета 2027 года.

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3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
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Оренбург

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