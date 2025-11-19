Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:29

Источник: «Спартак» контактировал с экс-тренером «Аталанты» Юричем

Руслан Минаев
Иван Юрич.
Фото Global Look Press

«Спартак» связывался с представителями бывшего главного тренера «Ромы» и «Аталанты» Ивана Юрича, сообщает инсайдер Николо Скира.

Источник не уточняет, на какой стадии находятся переговоры.

10 ноября Юрич был уволен с поста главного тренера «Аталанты». Ранее 50-летний хорват также тренировал «Саутгемптон», «Торино», «Верону», «Дженоа», «Кротоне» и «Мантову».

&laquo;Спартак&raquo; ведет поиск нового главного тренера после отставки Деяна Станковича.Дилемма «Спартака»: свой или чужой? Кто должен стать новым главным тренером красно-белых

Деян Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года. Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

После 15 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» набрал 25 очков и занимает шестую строчку.

.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Иван Юрич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Талалаев и Мотта отказались от работы. Что происходит в «Спартаке» после паузы на матчи сборных
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Реальный эффективный курс рубля вырос. Что это означает
WSJ сообщила о планах министра армии США встретиться с представителями РФ
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
В США указали на осведомленность Запада о коррупционных схемах на Украине
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Дмитриев считает, что «Спартак» в каждом городе играет как дома
Инсайдер Скира: Хави и Тиаго Мотта отказали «Спартаку»
Хавбек «Спартака» Дмитриев: «Когда из Второй лиги перешел в «Урал» — крышу снесло. Покупал кучу вещей»
Дилемма «Спартака»: свой или чужой? Кто должен стать новым главным тренером красно-белых
Агент Нино опроверг информацию о желании бразильца покинуть «Зенит»
Источник: Гонду хочет перейти из «Зенита» в «Ривер Плейт»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • dinela

    С чёткими пацанчиками с Альфа Центавра контактов не было? Обычно после третьего дня запоя ребята на контакт выходят!

    19.11.2025

  • UDJ

    Чем Юрич лучше Мостового, кроме бумаги тренера?какие у него успехи?

    19.11.2025

  • Oleg Kagansky

    Кто ставит на спорт. Сейчас появилось полно всяких телеграмм-ботов, каналов и пабликов. Типа прoгнозы на спорт дают. Не ведитесь, как я. Потеряете деньги. Лучше найдите в любом поисковике надёжный старый сервис. Им 13 лет! Наберите фразу: «бронзовый прогноз купить».

    19.11.2025

  • с13

    Юрич - это отчество? Или фамилие такое? ))) Если отчество - тогда человек уважаемый, можно брать. Если фамилия - значит ничего особенного, как и все последние спартаковские герои. Тогда, действительно, лучше Мостовой - не догоним, так хоть согреемся (от смеха).

    19.11.2025

  • Овечкин

    А с экс-тренером Локомотива Палычем Спартак не контактировал?

    19.11.2025

  • Яна Калинина

    Мостового надо,интерес небывалый будет))да и шансов что попрет ,не меньше,чем у любого из названных)

    19.11.2025

  • 555 555

    Такого добра и у нас хватает.

    19.11.2025

  • Андрюччо

    Бардак продолжается

    19.11.2025

  • hardoviy

    Упорно ищат иностранного тренера

    19.11.2025

    • Агент Нино опроверг информацию о желании бразильца покинуть «Зенит»

    Хавбек «Спартака» Дмитриев: «Когда из Второй лиги перешел в «Урал» — крышу снесло. Покупал кучу вещей»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости