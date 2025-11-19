Источник: «Спартак» контактировал с экс-тренером «Аталанты» Юричем

«Спартак» связывался с представителями бывшего главного тренера «Ромы» и «Аталанты» Ивана Юрича, сообщает инсайдер Николо Скира.

Источник не уточняет, на какой стадии находятся переговоры.

10 ноября Юрич был уволен с поста главного тренера «Аталанты». Ранее 50-летний хорват также тренировал «Саутгемптон», «Торино», «Верону», «Дженоа», «Кротоне» и «Мантову».

Деян Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года. Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

После 15 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» набрал 25 очков и занимает шестую строчку.

