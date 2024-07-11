Источник: «Спартак» договорился о переходе хавбека «Ривер Плейта» Барко
«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ривер Плейта» Эсекьеля Барко, сообщает журналист Максимилиано Грилло в соцсети.
По данным источника, стороны уладили последние детали перед переходом игрока.
«СЭ» сообщал, что зарплата 25-летнего аргентинца составит порядка 2,5 миллиона евро с учетом бонусов.
В 2024 году Барко забил 2 гола и сделал 7 результативных передач в 28 матчах за «Ривер Плейт» во всех турнирах. Контракт футболиста с аргентинским клубом действует до конца 2026 года.
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
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|21.07
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|22.07
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