Жена Соболева — о штрафе форварда за тонировку: «Странно, что такие новости выходят сейчас, правда?»

Елена Соболева, жена нападающего «Спартака» Александра Соболева, отреагировала на новость о штрафе футболиста за тонировку на автомобиле.

«Новости, которые мы заслужили. Странно, что такие новости выходят именно сейчас, правда? Раньше никто этого не замечал», — написала Соболева в соцсетях.

Mash 11 июля сообщил, что сотрудники правоохранительных органов остановили форварда 2 июля во время поездки по Воробьевым горам. Его оштрафовали за тонировку на 500 рублей.

10 июля сообщалось, что трансфер 27-летнего форварда в «Зенит» сорвался. Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что клуб не получал предложения от сине-бело-голубых по Соболеву.

В прошедшем сезоне Соболев принял участие в 34 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.