Жена Соболева — о штрафе форварда за тонировку: «Странно, что такие новости выходят сейчас, правда?»
Елена Соболева, жена нападающего «Спартака» Александра Соболева, отреагировала на новость о штрафе футболиста за тонировку на автомобиле.
«Новости, которые мы заслужили. Странно, что такие новости выходят именно сейчас, правда? Раньше никто этого не замечал», — написала Соболева в соцсетях.
Mash 11 июля сообщил, что сотрудники правоохранительных органов остановили форварда 2 июля во время поездки по Воробьевым горам. Его оштрафовали за тонировку на 500 рублей.
10 июля сообщалось, что трансфер 27-летнего форварда в «Зенит» сорвался. Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что клуб не получал предложения от сине-бело-голубых по Соболеву.
В прошедшем сезоне Соболев принял участие в 34 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -