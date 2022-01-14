Источник сообщил, с какими тренерами вел переговоры «Краснодар» помимо Фарке

«Краснодар» вел переговоры с несколькими иностранными тренерами помимо Даниэля Фарке, утверждает «Чемпионат».

Помимо Фарке на пост главного тренера команды претендовали Паулу Фонсека, Эузебио Ди Франческо, Джесси Марш и Эдин Терзич.

«Фонсека и Марш отказались от предложения «Краснодара», переговоры с Ди Франческо зашли в тупик, а Терзич до последнего момента был кандидатом, но был сделан выбор в пользу Фарке», — сказал источник «Чемпионату».

Напомним, срок соглашения Фарке с «быками» рассчитан до лета 2024 года. Немецкий специалист заменил на этом посту Виктора Гончаренко.