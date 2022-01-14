Медина включен в состав сборной Парагвая как игрок ЦСКА

Сборная Парагвая объявила состав на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022. В список попал полузащитник Хесус Медина.

Причем в заявке национальной сборной, он уже значится как игрок ЦСКА.

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? Lista de convocados de clubes del exterior para los partidos por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a #Catar2022 ?



? Fechas 15 y 16#ElSue?oQueNosUne ?? pic.twitter.com/1BCNco5xFh — Selecci?n Paraguaya (@Albirroja) January 14, 2022

В нынешнем сезоне 24-летний парагваец забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС. Полузащитник покинул американский клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что контракт Медины с ЦСКА будет рассчитан до 2025 года.