Вратарь «Динамо» Лещук: «При Карпине смотрел в соседнюю тарелку и думал, что тоже хочу есть»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как изменилась атмосфера в клубе после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера.

— Могу сказать, что спало напряжение, — приводит «РБ Спорт» слова Лещука. — Да, были и правильные моменты, мы чему-то научились, но сейчас стало как-то легче морально.

— Например?

— Атмосфера на тренировках стала лучше, плюс питание, конечно. При Карпине за весом следили слишком жестко. Мне сказали, что я должен скинуть 5 кг, то есть весить 87 кг. Но я в 18 лет весил 88 кг. Я еле дошел до 88,2 кг, это было очень тяжело, настоящее мучение. Можно сказать, что практически не ел. Один салат и курицу. После ужина выходил на прогулку и наматывал шаги, чтобы уложиться хоть как-то в вес. Но опять же есть ребята, у которых хороший метаболизм. Иногда смотрел в соседнюю тарелку и думал: «Я тоже хочу есть».

17 ноября Карпин объявил об отставке с поста главного тренера «Динамо», который он занимал с июня 2025 года.

«Динамо» ушло на зимнюю паузу на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 21 очко в 18 турах.