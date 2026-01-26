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26 января, 11:01

Вратарь «Динамо» Лещук: «При Карпине смотрел в соседнюю тарелку и думал, что тоже хочу есть»

Анастасия Пилипенко
Игорь Лещук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как изменилась атмосфера в клубе после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера.

— Могу сказать, что спало напряжение, — приводит «РБ Спорт» слова Лещука. — Да, были и правильные моменты, мы чему-то научились, но сейчас стало как-то легче морально.

— Например?

— Атмосфера на тренировках стала лучше, плюс питание, конечно. При Карпине за весом следили слишком жестко. Мне сказали, что я должен скинуть 5 кг, то есть весить 87 кг. Но я в 18 лет весил 88 кг. Я еле дошел до 88,2 кг, это было очень тяжело, настоящее мучение. Можно сказать, что практически не ел. Один салат и курицу. После ужина выходил на прогулку и наматывал шаги, чтобы уложиться хоть как-то в вес. Но опять же есть ребята, у которых хороший метаболизм. Иногда смотрел в соседнюю тарелку и думал: «Я тоже хочу есть».

17 ноября Карпин объявил об отставке с поста главного тренера «Динамо», который он занимал с июня 2025 года.

«Динамо» ушло на зимнюю паузу на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 21 очко в 18 турах.

Источник: «РБ Спорт»
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Валерий Карпин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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