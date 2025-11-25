Компания Арутюнянца передает правительству области акции «Ростова»

Компания Арташеса Арутюнянца «Лернако» передает правительству области акции «Ростова», сообщает «РБ Спорт».

Компания «Лернако» выкупила 49 процентов акций «Ростова» в марте 2021 года. 15 октября Арутюнянц покинул должность президента клуба, который он занимал с июня 2017 года, оставшись в числе акционеров.

По итогам сделки 100 процентами акций «Ростова» будет владеть правительство области.

Ранее сообщалось, что акции Арутюнянца может получить бизнесмен Иван Саввиди, который является президентом греческого ПАОК. 7 ноября «Ростов» объявил о сотрудничестве с компанией «Атлантис-Пак», принадлежащей Саввиди. Договор с новым спонсором рассчитан до конца сезона 2025/26.

После 16 туров «Ростов» с 18 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.