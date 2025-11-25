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Компания Арутюнянца передает правительству области акции «Ростова»

Сергей Ярошенко

Компания Арташеса Арутюнянца «Лернако» передает правительству области акции «Ростова», сообщает «РБ Спорт».

Компания «Лернако» выкупила 49 процентов акций «Ростова» в марте 2021 года. 15 октября Арутюнянц покинул должность президента клуба, который он занимал с июня 2017 года, оставшись в числе акционеров.

По итогам сделки 100 процентами акций «Ростова» будет владеть правительство области.

Ранее сообщалось, что акции Арутюнянца может получить бизнесмен Иван Саввиди, который является президентом греческого ПАОК. 7 ноября «Ростов» объявил о сотрудничестве с компанией «Атлантис-Пак», принадлежащей Саввиди. Договор с новым спонсором рассчитан до конца сезона 2025/26.

Александр Кержаков.Саввиди скоро получит акции «Ростова» и сменит тренера. Основной кандидат — Кержаков

После 16 туров «Ростов» с 18 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
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РПЛ
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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