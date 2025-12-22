Станкович: «В России я беспокоился из-за судейства — не люблю несправедливость»

Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович рассказал, что во время работы в «Спартаке» у него вызывало беспокойство работа судей.

22 декабря специалист вернулся в команду из Белграда. 11 ноября Станкович был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Он возглавлял красно-белых с мая 2024-го.

«Во время работы в России я часто беспокоился из-за судейской работы, я не люблю несправедливость. Мы же играли в футбол, а не в крикет, некоторые моменты сбивали меня с толку», — цитирует Станковича Sportinjo.

47-летний Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом Сербии и два раза обладателем кубка страны.