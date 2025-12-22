«Зенит» опубликовал новогодний ролик с участием футболистов и актера Хабенского

«Зенит» опубликовал новогодний видеоролик, в котором приняли участие футболисты, главный тренер команды Сергей Семак и актер Константин Хабенский.

В видео «Любите «Зенит» представлена история болельщика Миши, который привык отмечать главный праздник зимы в зенитовском баре и намерен сделать это снова, однако у его супруги Оли на этот вечер совсем другие планы. На помощь главному герою приходят футболисты сине-бело-голубых, с их помощью Миша начинает понимать, что в жизни — самое главное.

«Сине-бело-голубые поздравляют с наступающими праздниками и напоминают о том, что главное торжество — там, где вас любят и ждут сильнее всего!» — говорится в описании видео, опубликованном пресс-службой команды.

После 18 туров «Зенит» с 39 очками располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ.