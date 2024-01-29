Источник: «Ростов» близок к покупке защитника сборной Египта

«Ростов» в ближайшее время может приобрести защитника египетского «Исмаили» и молодежной сборной Египта Эяда Эль-Аскалани, сообщает Sport24.

Отмечается, что сумма трансфера составит около 400 тысяч долларов.

В текущем сезоне Эль-Аскалани сыграл 9 матчей в премьер-лиге Египта, отметившись одной результативной передачей.

«Ростов» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 туров. Чемпионат России сезона-2023/24 возобновится в начале марта.

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