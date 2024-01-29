«Спартак» намерен продолжить работу на трансферном рынке после завершения трансфера Угальде

«Спартак» будет продолжать работу на трансферном рынке после завершения трансфера форварда «Твенте» Манфреда Угальде, сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что новым приоритетом для московской команды станет поиск полузащитника. При этом спортивный блок продолжит просмотр кандидатов и на другие позиции. По информации источника, клуб не планирует приобретать игроков старше 25-26 лет.

Угальде станет первым трансфером «Спартака» этой зимой. 28 января «СЭ» стало известно, что футболист прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед переходом в столичную команду. Ожидается, что Угальде подпишет контракт со «Спартаком» на 4,5 года.

После 18 туров красно-белые с 30 очками располагаются на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Чемпионат России сезона-2023/24 возобновится в начале марта.

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