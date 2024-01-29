Осинькин — о своем контракте с «Крыльями»: «Он рассчитан не до лета 2024 года»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» прокомментировал свое будущее в самарском клубе.

— Если верить информации в открытых источниках, ваш контракт с «Крыльями» рассчитан до лета 2024 года. Что дальше? Были ли уже разговоры о продлении?

— Не хотел бы это обсуждать. Скажу лишь то, что мой контракт с «Крыльями» не до лета этого года.

— А вы не задумываетесь о смене обстановки?

— Мне часто задают этот вопрос (улыбается). Сейчас я тренер «Крыльев». У нас очень много работы. Нам надо сделать все, чтобы команда стала сильнее.

— При этом почти каждый сезон вам приходится лепить команду чуть ли не с нуля.

— Сейчас уже есть определенная стабильность с составом. Возможно, поэтому и такой результат был в первой части сезона. Скажем так, неплохой для нас. Любой тренер не хочет, чтобы лидеры его покидали. Но надо уметь жить сегодняшним днем в соответствии с возможностями клуба. Хотя. конечно, титулы всегда манят.

— И все-таки нет ли цели замахнуться на попадание в тройку? Сейчас от «Динамо» вы отстаете на три очка.

— Конечно, нам этого хочется. И попасть не только в тройку. Но все очень непросто. Если даже посмотреть на календарь после переноса одного тура, то весной мы стартуем играми с «Ростовом», ЦСКА и «Зенитом» — командами, которые в прошлом сезоне оказались в первой четверке. Так что, сами понимаете, нам есть над чем подумать. Однако несмотря ни на что хотим добиваться максимальных целей.