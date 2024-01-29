Осинькин — о своем контракте с «Крыльями»: «Он рассчитан не до лета 2024 года»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» прокомментировал свое будущее в самарском клубе.
— Если верить информации в открытых источниках, ваш контракт с «Крыльями» рассчитан до лета 2024 года. Что дальше? Были ли уже разговоры о продлении?
— Не хотел бы это обсуждать. Скажу лишь то, что мой контракт с «Крыльями» не до лета этого года.
— А вы не задумываетесь о смене обстановки?
— Мне часто задают этот вопрос (улыбается). Сейчас я тренер «Крыльев». У нас очень много работы. Нам надо сделать все, чтобы команда стала сильнее.
— При этом почти каждый сезон вам приходится лепить команду чуть ли не с нуля.
— Сейчас уже есть определенная стабильность с составом. Возможно, поэтому и такой результат был в первой части сезона. Скажем так, неплохой для нас. Любой тренер не хочет, чтобы лидеры его покидали. Но надо уметь жить сегодняшним днем в соответствии с возможностями клуба. Хотя. конечно, титулы всегда манят.
— И все-таки нет ли цели замахнуться на попадание в тройку? Сейчас от «Динамо» вы отстаете на три очка.
— Конечно, нам этого хочется. И попасть не только в тройку. Но все очень непросто. Если даже посмотреть на календарь после переноса одного тура, то весной мы стартуем играми с «Ростовом», ЦСКА и «Зенитом» — командами, которые в прошлом сезоне оказались в первой четверке. Так что, сами понимаете, нам есть над чем подумать. Однако несмотря ни на что хотим добиваться максимальных целей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5