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Сегодня, 09:30

Осинькин — о своем контракте с «Крыльями»: «Он рассчитан не до лета 2024 года»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Игорь Осинькин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» прокомментировал свое будущее в самарском клубе.

— Если верить информации в открытых источниках, ваш контракт с «Крыльями» рассчитан до лета 2024 года. Что дальше? Были ли уже разговоры о продлении?

— Не хотел бы это обсуждать. Скажу лишь то, что мой контракт с «Крыльями» не до лета этого года.

— А вы не задумываетесь о смене обстановки?

— Мне часто задают этот вопрос (улыбается). Сейчас я тренер «Крыльев». У нас очень много работы. Нам надо сделать все, чтобы команда стала сильнее.

— При этом почти каждый сезон вам приходится лепить команду чуть ли не с нуля.

— Сейчас уже есть определенная стабильность с составом. Возможно, поэтому и такой результат был в первой части сезона. Скажем так, неплохой для нас. Любой тренер не хочет, чтобы лидеры его покидали. Но надо уметь жить сегодняшним днем в соответствии с возможностями клуба. Хотя. конечно, титулы всегда манят.

— И все-таки нет ли цели замахнуться на попадание в тройку? Сейчас от «Динамо» вы отстаете на три очка.

— Конечно, нам этого хочется. И попасть не только в тройку. Но все очень непросто. Если даже посмотреть на календарь после переноса одного тура, то весной мы стартуем играми с «Ростовом», ЦСКА и «Зенитом» — командами, которые в прошлом сезоне оказались в первой четверке. Так что, сами понимаете, нам есть над чем подумать. Однако несмотря ни на что хотим добиваться максимальных целей.

Игорь Осинькин. «Карьера Салтыкова развивается стремительно, мы не можем его сдерживать». Осинькин — о Гарре, Коваленко и своем будущем в «Крыльях»

ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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2.03 16:30
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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