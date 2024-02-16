Источник: Промес намерен остаться в ОАЭ, несмотря на объявление в международный розыск

Нападающий «Спартака» Квинси Промес не планирует покидать сбор команды в ОАЭ, сообщает Metaratings.ru. Форвард объявлен в международный розыск.

По данным источника, на данный момент футболист продолжает готовится к возобновлению сезона чемпионата России вместе с командой на учебно-тренировочном сборе.

Отмечается, что Нидерланды уже приняли меры для экстрадиции осужденного игрока, но это не привело к результатам.

16 февраля Адвокаты Промеса сообщили, что обозначат в апелляции жалобы на приговор суда. В Нидерландах считают, что Промес может выиграть суд по делу о контрабанде.

14 февраля суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Девять объектов недвижимости футболиста арестованы.

19 июня 2023 года суд Амстердама также приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.

Промес за красно-белых с 2021 года. В нынешнем сезоне он сыграл 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами.