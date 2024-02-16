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16 февраля, 22:06

Источник: Промес намерен остаться в ОАЭ, несмотря на объявление в международный розыск

Виктория Кравченко
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес не планирует покидать сбор команды в ОАЭ, сообщает Metaratings.ru. Форвард объявлен в международный розыск.

По данным источника, на данный момент футболист продолжает готовится к возобновлению сезона чемпионата России вместе с командой на учебно-тренировочном сборе.

Отмечается, что Нидерланды уже приняли меры для экстрадиции осужденного игрока, но это не привело к результатам.

16 февраля Адвокаты Промеса сообщили, что обозначат в апелляции жалобы на приговор суда. В Нидерландах считают, что Промес может выиграть суд по делу о контрабанде.

14 февраля суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Девять объектов недвижимости футболиста арестованы.

19 июня 2023 года суд Амстердама также приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.

Промес за красно-белых с 2021 года. В нынешнем сезоне он сыграл 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/promes-planiruet-ostatsya-v-oae-nesmotrya-na-obyavlenie-v-mezhdunarodnyi-rozysk-334721/
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
11
5
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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