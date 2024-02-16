Защитник Кики рассказал о задачах, которые ставит перед собой в «Урале»

Португальский защитник «Урала» Кики рассказал о задачах, которые ставит перед собой в российском клубе.

«Я приехал сюда, чтобы попытаться войти в историю с этим клубом. Я буду стараться помочь клубу занять наиболее высокое место в чемпионате и также выиграть Кубок. Это было бы до меня историческим событием, — цитиурет Кики Metaratings.ru.

Кики стал игроком «Урала» летом 2023 года на правах свободного агента. В составе екатеринбуржцев футболист провел 13 матчей, отметившись одной результативной передачей.