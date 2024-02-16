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16 февраля, 21:14

Защитник Кики рассказал о задачах, которые ставит перед собой в «Урале»

Виктория Кравченко
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Португальский защитник «Урала» Кики рассказал о задачах, которые ставит перед собой в российском клубе.

«Я приехал сюда, чтобы попытаться войти в историю с этим клубом. Я буду стараться помочь клубу занять наиболее высокое место в чемпионате и также выиграть Кубок. Это было бы до меня историческим событием, — цитиурет Кики Metaratings.ru.

Кики стал игроком «Урала» летом 2023 года на правах свободного агента. В составе екатеринбуржцев футболист провел 13 матчей, отметившись одной результативной передачей.

Источник: https://metaratings.ru/news/kiki-priekhal-v-ural-chtoby-popytatsya-voiti-v-istoriyu-vmeste-s-klubom-334671/
ФК Урал
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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 - : -
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 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
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