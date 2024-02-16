Форварда «Спартака» Промеса объявили в международный розыск

Прокуратура Амстердама объявила нападающего «Спартака» Квинси Промеса в международный розыск.

Отмечается, что Нидерланды уже приняли меры для экстрадиции осужденного игрока, но это не привело к результатам.

«Осужденный футболист объявлен в международный розыск. Прокуратура пыталась доставить его в Нидерланды и приняла для этого меры. Однако это пока не привело к его экстрадиции», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря прокуратуры Амстердама Франклина Ваттимены.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме этого, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих футболисту «Спартака». Стоимость этих объектов оценивается в «миллионы евро».

19 июня 2023 года суд Амстердама также приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.

Нападающий выступает за красно-белых с 2021 года. В нынешнем сезоне он сыграл 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами.