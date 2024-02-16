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16 февраля, 23:50

Рианчо считает Мозеса важным игроком для «Спартака»

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о возможном уходе защитника Виктор Мозеса из команды.

«Это техническое решение руководителей «Спартака», его нужно уважать. О Мозесе могу лишь сказать, что он важный игрок для «Спартака», — цитирует Рианчо Betonmobile.

15 февраля стало известно, что Мозес покинет «Спартак» в конце текущего сезона. За красно-белых нигериец сыграл 78 матчей, в которых он отметился 10 голами и 10 результативными передачами.

В сезоне-2021/22 вместе с московским клубом полузащитник стал победителем Кубка России.

Источник: https://betonmobile.ru/riancho-mozes-vazhnyiy-igrok-dlya-spartaka
Виктор Мозес
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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