Рианчо считает Мозеса важным игроком для «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о возможном уходе защитника Виктор Мозеса из команды.

«Это техническое решение руководителей «Спартака», его нужно уважать. О Мозесе могу лишь сказать, что он важный игрок для «Спартака», — цитирует Рианчо Betonmobile.

15 февраля стало известно, что Мозес покинет «Спартак» в конце текущего сезона. За красно-белых нигериец сыграл 78 матчей, в которых он отметился 10 голами и 10 результативными передачами.

В сезоне-2021/22 вместе с московским клубом полузащитник стал победителем Кубка России.