Нидерландский суд приговорил Промеса к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков

Суд Амстердама приговорил нападающего «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков.

Об этом сообщает журналист Уэсли Мейер.

Слушания состоялись 24 января. Прокуратура запрашивала для 32-летнего футболиста девять лет тюремного заключения.

По данным прокуратуры, Промес входил в преступную сеть, которая занималась перевозков наркотиков. Утверждается, что в 2020 году в порту Антверпена (Бельгия) была перехвачена партия кокаина общим весом около 1370 кг, которая якобы имеет отношение к игроку «Спартака».

19 июня 2023 года стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Промес напал с ножом на брата и нанес ему несколько ран во время домашней вечеринки.