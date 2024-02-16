В Нидерландах считают, что Промес может выиграть суд по делу о контрабанде

Голландский адвокат Эрик Томас, представляющий в том числе интересы форварда «Урала» Рая Влута рассказал «СЭ» о шансах нападающего «Спартака» Квинси Промеса на удовлетворения апелляции по делу о контрабанде.

— Не знаю деталей. Из того, что я читал, были найдены зашифрованные сообщения. С этим в Европе была большая проблема последние два года. Сейчас все сводится к вопросу, были ли те сообщения отправлены Промесом, и что они значат.

— Каковы шансы Промеса на удовлетворение апелляции?

— Знаю не так много случаев, когда в подобных ситуациях вердикт менялся. Но Промес может выиграть дело, конечно, это возможно.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Ожидается, что сторона футболиста в ближайшее время подаст апелляцию.

19 июня 2023 года суд Амстердама также приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.