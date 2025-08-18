Футбол
18 августа, 08:56

Источник: «Порту» и «Ланс» сделали предложения «Краснодару» по Сперцяну

Алина Савинова

«Порту» и «Ланс» хотят подписать полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает Armenie Football.

По информации источника, «Порту» предложил российскому клубу 10 миллионов евро и своего игрока в качестве доплаты, а «Ланс» отправил офер в размере 12 миллионов евро и бонусов.

Ранее сообщалось, что «Саутгемптон» находится на продвинутой стадии переговоров с 25-летним футболистом. Сперцян подтвердил, что получил трансферное предложение от английского клуба.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». За время выступления за «быков» он провел 151 матч во всех турнирах, забив 48 голов и отдав 36 результативных передач. Его контракт с южанами рассчитан до лета 2026 года.

Илья Самошников, Даниэль Руис, Алиссон и&nbsp;Лечи Садулаев.«Спартак» ищет защитника, ЦСКА подписывает легионеров, кого еще возьмут «Зенит» и «Динамо». Таблица трансферов РПЛ

Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ланс
ФК Порту
  • NapoliFC

    А Реал еще не подсуйтился с Барсой?:) Каждое трансферное окно слухи.

    18.08.2025

  • xkain

    В качестве доплаты от Порту можно конечно расмотерь Агехову, перспективный вроде малый)

    18.08.2025

  • Saiga-Спринтер

    Сперцяну нужно сначала поиграть в Португалии пару сезонов и затем, возможно, переходить в Английскую лигу. После малоинтенсивного российского футбола Эдуарду сразу заиграть в АПЛ проблематично.

    18.08.2025

  • Green bullet

    За Порту, что там за игрок в придачу интересно

    18.08.2025

  • Ru Be

    Играть за "Порту" или "Ланс" предпочтительнее нежели за "Саутгемптон". ИМХО.

    18.08.2025

    • «Пари НН» — «Динамо» Махачкала: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча РПЛ

    Источник: «Саутгемптон» повысил предложение по Сперцяну, полузащитник может больше не сыграть за «Краснодар»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

