Источник: «Порту» и «Ланс» сделали предложения «Краснодару» по Сперцяну

«Порту» и «Ланс» хотят подписать полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает Armenie Football.

По информации источника, «Порту» предложил российскому клубу 10 миллионов евро и своего игрока в качестве доплаты, а «Ланс» отправил офер в размере 12 миллионов евро и бонусов.

Ранее сообщалось, что «Саутгемптон» находится на продвинутой стадии переговоров с 25-летним футболистом. Сперцян подтвердил, что получил трансферное предложение от английского клуба.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». За время выступления за «быков» он провел 151 матч во всех турнирах, забив 48 голов и отдав 36 результативных передач. Его контракт с южанами рассчитан до лета 2026 года.