18 августа, 09:10

Источник: «Саутгемптон» повысил предложение по Сперцяну, полузащитник может больше не сыграть за «Краснодар»

Алина Савинова
Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян близок к переходу в «Саутгемптон», сообщает Armenie Football.

По информации источника, матч «быков» с «Сочи» (5:1) в 5-м туре РПЛ мог стать для 25-летнего игрока последним в составе российской команды. Отмечается, что «Саутгемптон» увеличил предложение до 14 миллионов евро плюс бонусы и остается явным фаворитом в борьбе за Сперцяна, несмотря на предложения других клубов.

В понедельник, 18 августа, также появилась информация, что «Краснодар» получил оферы от «Порту» и «Ланса» по полузащитнику.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». За время выступления за основную команду черно-зеленых он провел 151 матч во всех турнирах, забив 48 голов и отдав 36 результативных передач. Его контракт с южанами рассчитан до лета 2026 года.

Илья Самошников, Даниэль Руис, Алиссон и&nbsp;Лечи Садулаев.«Спартак» ищет защитника, ЦСКА подписывает легионеров, кого еще возьмут «Зенит» и «Динамо». Таблица трансферов РПЛ
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Саутгемптон
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
  • Игорь Малышев

    Это путь Кузяева. Неважно, куда, лишь бы из России. История вообще не про футбол, а про то, как получить вид на жительство в Европе.

    19.08.2025

  • analytica

    При желании перевод через третьи страны делается. Но после Вест Хэма всем понятно, что с переходом игрока в Англию кидок более, чем вероятен. Деньги для вида переведут, но так, что они потом вернутся в Саутгемптон. А вот Сперцян уже не вернется. Из Португалии и из Франции можно платить в Россию напрямую, так что для Краснодара было бы лучше продать Сперцяна туда. Но увы, в Лансе (не знаю про Порту) ему больше 1.5 млн евро не дадут, а в Англии дают 1.9 млн, да еще и гарантируют повышение, если команда выйдет в АПЛ.

    18.08.2025

  • Independent forever

    Тоскливые предложения для капитана чемпионов.

    18.08.2025

  • Adminni

    Не, в пердив англии лучше не соваться, да еще в команду лифтер. Да, чемпионатшип не слабей РПЛ, но из вышки предложения стопроцентов есть. Уйти в тот же Порту, из которого через год легко можно запрыгнуть уже в Топ клуб

    18.08.2025

  • flacorusSM

    Я бы ушёл в Порту, еврокубки постоянно, крутая команда. В чемпионшип только за баблом, англики платят больше.

    18.08.2025

  • MMT

    Ждем 29 августа, 11 часов вечера по Гринвичу, когда писатели СЭкса, наконец-то, переключаться на другую "горячую" тему. А Сперцян так и останется в Краснодаре...

    18.08.2025

  • Сергей Седов

    в англии очнь жесткий футбол. испания попроще

    18.08.2025

  • Сергей Седов

    еще один наш ничемный

    18.08.2025

  • blue-white!

    У армян Армения там, где он сейчас живёт...

    18.08.2025

  • SpartakSirius

    В премьершипе его сломают , лучше в Порто регулярно будет в ЛЧ играть .

    18.08.2025

  • Mv Mv

    краснодар давно уже Армения

    18.08.2025

  • DemolisherAjax

    Вот такие они - лучшие игроки чемпионата России,что ими интересуются только из чемпионшипа.Это много говорит о РПЛ :)

    18.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Странно видеть рвение Сперцяна и того же Слуцкого в чемпионшип. Я конечно понимаю, что апл сильней рпл, но не настолько, что бы так унижаться, и сваливать в первую лигу, хоть и англий. Слуцкий в то время был тренером сборной, неоднократный чемпион России, по мне так это унижение, соглашаться на такие переходы. Порту это лига чемпионов, а Сперцян тоже в первую лигу хочет свалить, где ему даже в случае выхода в апл еврокубки не светят. Деньги походу у таких главное в жизни. Ну флаг таким в руки. Другое дело, что он как Захарян потеряется в Порту, и вообще играть не будет, может поэтому, тоже вариант.

    18.08.2025

  • Vorlod

    Первая лига Англии ? А в Турцию Эдику нельзя?

    18.08.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Саутгемптон разве что как трамплин для перехода в команду высшего дивизиона АПЛ. Но Эдуарду лучше подошел бы чемпионат Испании. Ну или Португалии. Порту хороший вариант. Команда - постоянный лидер в чемпионате, играет регулярно в еврокубках.

    18.08.2025

  • NF

    Скоро узнаем...

    18.08.2025

  • Rane23

    Переход ради перехода - Чалов, Захарян, Кузяев. Стоит ли оно того.А так удачи.

    18.08.2025

  • andy1962

    Сперцян , конечно, хороший игрок и внес большой вклад в успехи Краснодара, но он не Пеле и не Марадона и даже по нашим меркам отнюдб не звезда первой величины. Думаю, Кранодар будет силен и без него.

    18.08.2025

  • Кущевский

    Есть ощущение, что Сперцян не кинет Краснодар (Галицкого) и если не уедет летом, то он продлит контракт и не уйдет бесплатно.

    18.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Привет. 100% инсайды это прошлый век. Сейчас всех интересуют только 146%.

    18.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    СЭ, а зачем одну и ту же новость повторно выкладывать?

    18.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    На юге России теплее. Да и к Армении ближе.

    18.08.2025

  • *ТочныйСчетМатчей*

    18.08.2025

  • NF

    Не знаю. Сперцян непременно в Англию в ЧШ хочет? Ладно бы АПЛ проглядывала. Вариант же с "Порту" выглядит более приемлемо, даже "Ланс". Не слишком ли самоуверен Сперцян? Хотя здесь вопрос года контракта явно висит: "Краснодар" явно хочет получить как можно больше, поскольку через год Сперцян бы все равно в Европу уехал бесплатно...

    18.08.2025

  • Valekka

    Савинову,как и весь СЭ надо направить в пустыню для нахождения Источников!!

    18.08.2025

  • инок

    Затопчут Сперцяна в Англии, да ещё в чемпионшипе. Ему бы Испания или Италия подошла. Удачи Эдуарду где-бы он не играл, но оставайся лучше в Краснодаре!)

    18.08.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Борьба за выживание а Саутгемптоне ждёт . Зато на юге Англии будет жить

    18.08.2025

  • с13

    Порту, даже Ланс. Это нормально. Но этот подвальный Саутгемптон???

    18.08.2025

  • Роман Жеребцов

    Так Саутгептон это даже не премьер лига, это чампиншип . Что так не чает сбежать из России что даже в аглицкий пердив готов свалить? И интересно как британцы платить будут они ж нам враги и деньги от перехода теоретически могут пойти на нужды МО РФ . На месте Галицкого я бы сильно задумался , перед глазами кидок Вест Хемом цска за трансфер Влашича аж на 19 лямов!!!

    18.08.2025

