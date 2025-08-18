Источник: «Саутгемптон» повысил предложение по Сперцяну, полузащитник может больше не сыграть за «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян близок к переходу в «Саутгемптон», сообщает Armenie Football.

По информации источника, матч «быков» с «Сочи» (5:1) в 5-м туре РПЛ мог стать для 25-летнего игрока последним в составе российской команды. Отмечается, что «Саутгемптон» увеличил предложение до 14 миллионов евро плюс бонусы и остается явным фаворитом в борьбе за Сперцяна, несмотря на предложения других клубов.

В понедельник, 18 августа, также появилась информация, что «Краснодар» получил оферы от «Порту» и «Ланса» по полузащитнику.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». За время выступления за основную команду черно-зеленых он провел 151 матч во всех турнирах, забив 48 голов и отдав 36 результативных передач. Его контракт с южанами рассчитан до лета 2026 года.