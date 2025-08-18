«Пари Нижний Новгород» и «Динамо» Махачкала встретятся в матче 5-го тура чемпионата России в понедельник, 18 августа. Игра пройдет на «Мордовия Арене» в Саранске и начнется в 20.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями игры «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» Махачкала можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

18 августа, 20:00. Мордовия Арена (Саранск)

В прямом эфире встречу нижегородцев и махачкалинцев будет показывать канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Пари НН» замыкает турнирную таблицу чемпионата России, не набрав ни одного очка в четырех турах, а «Динамо» набрало пять очков.