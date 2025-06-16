Волков: «Отпуск провел с семьей, летали в Минск, сходил на Гуфа — кайфанул»

Вратарь «Акрона» Сергей Волков в разговоре с «СЭ» рассказал о том, как провел отпуск.

«Проводил время с семьей, летали в Минск на четыре дня. Сходил на концерт Гуфа — кайфанул. В принципе я меломан, но решили с друзьями сходить», — сказал Волков «СЭ».

В прошедшем сезоне «Акрон» занял девятое место в РПЛ. Волков провел за тольяттинцев 22 матча во всех турнирах.