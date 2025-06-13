Каррера — об аресте Промеса: «Если он виновен, то будет правильно ответить за это»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об аресте экс-форварда красно-белых Квинси Промеса.

В четверг, 12 июня, стало известно, что футболиста задержали в Дубае. С большой долей вероятности игрок будет экстрадирован в Нидерланды.

«Я сожалею о том, что с ним случилось и что он переживает. Посмотрим, чем все закончится. Если он виновен, то будет правильно ответить за это», — сказал Каррера «СЭ».

В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела: о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. 9 июня De Telegraaf сообщил, что Промес готов сотрудничать с судом и отбыть возможный срок.

33-летний Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В феврале прошлого года он был задержан в ОАЭ и не смог вылететь из страны с московской командой. Позже его арестовали по запросу нидерландской прокуратуры, а затем отпустили.

Сейчас Промес выступает за «Дубай Юнайтед» во втором по силе дивизионе чемпионата ОАЭ.